Попович считает сборную Австралии одним из фаворитов чемпионата мира

Главный тренер сборной США Грегг Попович накануне товарищеских матчей с Австралией рассказал, что эта команда может претендовать на победу на чемпионате мира.

— Австралия — очень опасный соперник, — цитирует Поповича официальный сайт сборной США. — Это один из претендентов на победу в чемпионате мира, без сомнений. Я говорю не потому, что сейчас в Австралии. Они были близки к победе последние несколько лет. Их тренер проделал большую работу, они стали настоящей командой.