Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы

Попович считает сборную Австралии одним из фаворитов чемпионата мира

16:31
Теги:

Главный тренер сборной США Грегг Попович накануне товарищеских матчей с Австралией рассказал, что эта команда может претендовать на победу на чемпионате мира.

— Австралия — очень опасный соперник, — цитирует Поповича официальный сайт сборной США. —  Это один из претендентов на победу в чемпионате мира, без сомнений. Я говорю не потому, что сейчас в Австралии. Они были близки к победе последние несколько лет. Их тренер проделал большую работу, они стали настоящей командой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир