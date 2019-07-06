Олаф Ланге: "Выход в четвертьфинал, учитывая начало, это не плохо"

Главный тренер сборной России Олаф Ланге прокомментировал поражение от команды Швеции (52:57) в матче за 5-6-е места чемпионата Европы. Россиянки лишились шансов попасть на Олимпиаду-2020.

– Мы не заслуживали победы, – цитирует ТАСС Ланге. – Поэтому поздравляю Швецию, которая была чуть сильнее. Выход в четвертьфинал, учитывая начало, это не плохо. Сейчас же важно перегруппироваться, собраться и готовиться к новому турниру.

У России хорошее талантливое поколение, у России есть будущее. Надо извлечь уроки. И, конечно, очевидна проблема с защитниками.