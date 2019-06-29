Олаф Ланге: "Россия может обыграть Белоруссию"

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф. Ранее Россия проиграла Бельгии и Сербии.

– В воскресенье будет совсем другая игра по содержанию, – цитирует ТАСС Ланге. – Я уверен, что матч против сборной Белоруссии дастся нам легче, чем игры против бельгиек и сербок. Мы можем обыграть предстоящего соперника. Будем настраиваться на победу.

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