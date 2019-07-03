Наталья Виеру: "Перед матчем с Испанией расслабляться не стоит"

Центровая сборной России Наталья Виеру после победы над Италией в 1/8 финала чемпионата Европы отметила, что пока не думает о следующем сопернике. Матч с Испанией состоится 4 июля.
– Мысли об Испании меня не будоражат, пока надо порадоваться победе и немного отдохнуть, – цитируют "Известия" Виеру. – Тот факт, что у испанок тоже нет высоких центровых, как и у Италии, немного облегчит нам задачу. Но расслабляться не стоит. Знаем, что это очень быстрая команда. К тому же у них было на несколько дней отдыха больше, чем у нас.
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https://iz.ru/895350/timur-ganeev/na-kharaktere-rossiia-vyshla-v-chetvertfinal-evrobasketa
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