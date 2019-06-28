Наталья Виеру: "Эмма стала Х-фактором этой игры"

Центровая сборной России​ Наталья Виеру после поражения от Бельгии в стартовом матче чемпионата Европы отметила, что бельгийца Эмма Меессеман сыграла важную роль в этой встрече.

– Эмма стала Х-фактором этой игры, – цитируют "Известия" Виеру. – Мы дали ей забить 29 очков, не справились с ней один в один. Много разбирали ее действия на сборах, хорошо ее изучили, но на практике – не сложилось. В остальном мы действовали неплохо на протяжении 30 минут, но на заключительном отрезке они забили несколько сложных мячей, мы допустили пару обидных потерь, промазали "свои" броски. Понимаем, что набрать 54 очка за 40 минут – это очень мало. Будем исправляться.

Мы успеем восстановиться ко второму матчу, врачи и массажисты помогут нам в этом. В игре с Бельгией на площадку выходили все 12 игроков, поэтому нагрузка распределилась между нами. У нас есть необходимая энергия, будем биться, нам некуда отступать.

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