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Сегодня, 00:44

Мо Вагнер не сыграет на чемпионате Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Орландо» Моритц Вагнер не поможет сборной Германии на чемпионате Европы-2022. 25-летний немец получил травму голеностопа.

«Сыграть за национальную команду дома, в Германии, в Кельне и родном Берлине, вместе с братом, все это было моей мечтой. Очень больно, что так получилось», — приводит Sportando слова Вагнера.

41-й чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября. Сборная Германии сыграет в группе с Францией, Словенией, Литвой, Боснией и Венгрией.

БК Орландо Мэджик
Сборная Германии по баскетболу
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