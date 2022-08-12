Мо Вагнер не сыграет на чемпионате Европы

Форвард «Орландо» Моритц Вагнер не поможет сборной Германии на чемпионате Европы-2022. 25-летний немец получил травму голеностопа.

«Сыграть за национальную команду дома, в Германии, в Кельне и родном Берлине, вместе с братом, все это было моей мечтой. Очень больно, что так получилось», — приводит Sportando слова Вагнера.

41-й чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября. Сборная Германии сыграет в группе с Францией, Словенией, Литвой, Боснией и Венгрией.