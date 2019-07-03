Мария Вадеева: "Сборная России – чемпион на сегодня"

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала победу над командой Италии (63:54) в 1/8 финала чемпионата Европы. На ее счету 19 очков и 9 подборов.

– Как я и говорила ранее, если мы играем спокойно, то все у нас получается, – цитирует ТАСС Вадееву. – С Италией мы забили свои очки, и все – мы чемпионы на сегодня.

У нас была очень сильная группа, реально "группа смерти". Италия после этого показалась не такой жесткой командой. Мы просто были круче.

В четвертьфинале сборная России встретится с Испанией. Игра состоится 4 июля.