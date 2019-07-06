Мария Вадеева: "Каждая девочка в команде индивидуально сильнее каждой соперницы у сборной Швеции"

Центровая сборной России​ Мария Вадеева прокомментировала поражение от команды Швеции (52:57) в матче за 5-6-е места чемпионата Европы. Россиянки лишились шансов попасть на Олимпиаду-2020.

– Каждая девочка в команде индивидуально сильнее каждой соперницы у сборной Швеции, – цитирует ТАСС Вадееву. – Но психологически мы оказались не готовы. Мы очень много переживаем, думаем, и это все выливается в плохое. Надо каждому расслабиться.

Будем эти четыре года работать так, чтобы рвать и метать на следующем турнире. Команда у нас молодая, перспективная, и весь этот турнир – огромный и полезный опыт для нас.