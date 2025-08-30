39 очков Йокича помогли Сербии обыграть Латвию, Словения уступила Франции

Сборная Сербии победила Латвию в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 84:80.

Самым результативным игроком встречи стал трехкратный MVP НБА и центровой сербов Никола Йокич. Баскетболист сделал дабл-дабл: у него 39 очков и 10 подборов.

Сербия одержала третью победу подряд на Евробаскете-2025, команда идет на первом месте в группе A с 6 очками. Латвия занимает вторую строчку с 4 очками.

В параллельном матче Франция победила Словению — 103:95.

Самым результативным игроком встречи стал словенец Лука Дончич, набравший 39 очков.

Франция лидирует в группе D с 4 очками, Словения занимает пятую строчку с 2 очками.

В другой игре дня Греция разгромила Кипр — 96:69. Греки лидируют в группе C с 4 очками, Кипр занимает пятое место с 2 очками.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Латвия — Сербия — 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)

Л: Дав. Бертанс (16 + 10 подборов), Порзингис (14), Ломажс (13)

С: Йокич (39 + 10 подборов), Петрусев (12), Гудурич (11)

30 августа. Рига. «Xiaomi Arena».

Группа C

Кипр — Греция — 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27)

К: Симицис (16), Уиллис (15), Тигкас (12)

Г: Дорси, Митроглу (оба — 18), Ларентзакис (14)

30 августа. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».

Группа D

Франция — Словения — 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25)

Ф: Франсиско (32), Окобо (14), Кулибали (13)

С: Дончич (39), Мурич (16), Препелич (15)

30 августа. Катовице. «Spodek Arena».