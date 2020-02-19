Кириленко считает, что у сборной России появилось узнаваемое лицо

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что мужская сборная России имеет узнаваемое лицо.

— Помимо побед мне всегда интересно смотреть за игрой, — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. — И хотелось бы увидеть, что мы не останавливаемся, боремся всегда. В последние несколько лет у сборной России появилось это узнаваемое лицо: она цепляется за свои шансы всегда, и даже если уступает — не дает сопернику победить легко. Неважно, кто у нас в составе сейчас. Все те, кто находится сейчас в Новогорске — это лучшие баскетболисты страны. Они представляют национальную команду, и мы хотим видеть, что они борются. Чтобы любой человек, который сидит у экрана и болеет за сборную России, перед любым матчем был уверен: сегодня команда будет бороться, он увидит на 100 процентов выкладывающихся игроков, и эти игроки — его земляки, они из его страны. Вот те ценности, которые я вижу у баскетболиста.

В матчах отборочного турнира Евробаскета-2021 сборная России 20 февраля сыграет в гостях с Италией, а 23 февраля — дома с Северной Македонией.