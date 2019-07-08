Кириленко ответил на вопрос о доминировании легионеров в российском баскетболе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко посоветовал российским спортсменкам выбирать клубы, в которых им будут давать больше игровой практики.

Ранее россиянки проиграли Швеции (52:57) в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы. Девушки лишились шансов попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.

– Что нужно сделать, чтобы российские баскетболистки играли в своих клубах ведущие роли, а не сидели под легионерками?

– Правильный вопрос. Не нужно идти в такой клуб, где на твоем месте есть другой сильный игрок. Мы почему-то думаем, что надо прийти в хороший клуб, где тебе сразу дадут время. Каждый игрок хотел бы, чтобы была такая ситуация – клуб платит большие деньги и дает тебе играть. Но если твой уровень ниже, чем у легионера, надо идти в другую команду. Есть много сильных чемпионатов – российский, французский, испанский, турецкий.

Это проблема не только женского баскетбола. В футболе похожая ситуация: сколько наших игроков выступает за границей? В любой топ-сборной очень многие выступают в других странах. В Сербии вообще все лидеры выступают за рубежом. Это не значит, что надо всем уехать. Но почему такой практики нет? То есть получается такая ситуация: лучше пусть спортсмен играет в первой команде, даже если он ей не подходит. Зачем? Играй во второй и будь в ней лидером! (Игорь Барышев)

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