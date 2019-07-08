Кириленко – о пропуске женской сборной России еще одной Олимпиады: "Конечно, это очень неприятная история"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после невыхода женской сборной России​ в квалификацию Олимпиады-2020 в Токио заявил, что национальная команда не смогла выйти на нужный уровень.

Сборная России проиграла Швеции (52:57) матче за пятое место на прошедшем чемпионате Европы, что не позволило национальной команде отобраться в квалификацию ОИ-2020.

– Женская сборная России пропустит вторые Олимпийские игры подряд – это катастрофа?

– Я не люблю ярлыки. Конечно, это очень неприятная история. Но на сегодняшний день эта команда не готова к тому, чтобы выступать на Олимпиаде. Как не была готова два, четыре или шесть лет назад. Поколение поменялось. Но за это время мы не смогли выйти на тот уровень, чтобы играть на равных с сильнейшими сборными. Правда, потенциал есть. И с ним можно и нужно работать. (Игорь Барышев)

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