Кириленко критично оценил выступление женской сборной России на Евробаскете

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил мнение, что женской сборной России не хватило агрессивности на чемпионате Европы. Россиянки уступили в четвертьфинале турнира Испании (54:78).

– Чего не хватило нашей команде на этом турнире, помимо реализации трехочковых и штрафных бросков?

– Мне лично кажется, что не хватило агрессивности. Такой, которая вытекала бы из командной игры. Я не тренер, не специалист по женскому баскетболу. Оцениваю результат как баскетболист, который играл сам. Это именно то, что мне больше всего бросилось в глаза. В Сербии выступали 12 человек, которые на сегодняшний день являются лучшими в нашей стране.

– После игры с сербками вы сказали, что игра наших девушек была похожа на игру молодежки против ветеранской команды. Что вы имели ввиду?

– Когда ты смотришь на две команды, бросается в глаза стиль их игры. У сербской сборной нет торопливости, мяч разыгрывается долго и уверенно. Мы же играли быстро, очень старались, но порой напоминали всадника без головы. Много поспешных решений, торопливости. Кстати, с Испанией было то же самое. Многого хотим, однако тело за головой не успевает. У испанской и сербской сборных есть большой опыт. Они играют на высоком уровне, который держат и ниже него не опускаются. Это как раз то, над чем нам нужно работать. Но это приходит только со временем. (Игорь Барышев)

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