Кириленко благодарен Ланге за работу с женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поблагодарил за работу главного тренера женской сборной России Олафа Ланге.

Россиянки проиграли Швеции (52:57) в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы. Девушки лишились шансов попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.

– Что ждет тренерский штаб во главе с Олафом Ланге? Он продолжит работу?

– Начнем с того, что с Олафом была договоренность на этот олимпийский цикл. Конечно, результат меня не устраивает. Но стоит послушать, что скажет тренерский совет. В любом случае, я благодарен Ланге за работу. Знаю, что он старался. С точки зрения тренерского процесса вопросов нет. Но работу любого тренера оценивают по результату его команды. (Игорь Барышев)

Полное интервью с Кириленко скоро на сайте "СЭ"