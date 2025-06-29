Баскетбол
29 июня, 23:30

Баскетболистки сборной Бельгии обыграли Испанию в финале чемпионата Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Бельгии стала победителем женского чемпионата Европы по баскетболу.

В финале бельгийки одержали победу над Испанией — 67:65. Бельгия сумела отыграть 12 очков за последние три минуты встречи.

Бельгия защитила титул чемпионок Европы и выиграла титул второй раз в своей истории. Испания в третий раз выиграла серебро турнира.

В матче за третье место сборная Италии победила Францию — 69:54.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Испания — Бельгия — 65:67 (19:18, 18:13, 15:18, 13:18)

Матч за 3-е место

Франция — Италия — 54:69 (22:23, 14:19, 9:11, 9:16)

29 июня.

