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Баскетболистки сборной России выиграли у Хорватии в матче чемпионата Европы

20:56
Александр Ковалев (справа) с баскетболистками сборной России. Фото РФБ
Александр Ковалев (справа) с баскетболистками сборной России. Фото РФБ
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Женская сборная России по баскетболу одержала победу над Хорватией (73:62) в матче группы D чемпионата Евро-2021. Встреча прошла во французском Страсбурге.

В составе сборной России самой результативной стала Раиса Мусина — 19 очков. У хорваток — Ивана Дойкич (25).

Россиянки с 4 очками после двух игр занимают первое место в турнирной таблице группы.

20 июня сборная России сыграет против Франции, встреча начнется в 21.45 (мск).

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Хорватия — Россия — 62:73 (19:22, 14:14, 16:25, 13:12)

18 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».

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