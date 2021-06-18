Баскетболистки сборной России выиграли у Хорватии в матче чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу одержала победу над Хорватией (73:62) в матче группы D чемпионата Евро-2021. Встреча прошла во французском Страсбурге.
В составе сборной России самой результативной стала Раиса Мусина — 19 очков. У хорваток — Ивана Дойкич (25).
Россиянки с 4 очками после двух игр занимают первое место в турнирной таблице группы.
20 июня сборная России сыграет против Франции, встреча начнется в 21.45 (мск).
Баскетбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа D
Хорватия — Россия — 62:73 (19:22, 14:14, 16:25, 13:12)
18 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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