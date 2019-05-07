27-летняя разыгрывающую УГМК Джамирру Фолкнер, получившую в прошлом году российское гражданство, ждут в расположении сборной России в преддверии чемпионата Европы, который состоится с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Об этом "СЭ" рассказала генеральный менеджер команды Светлана Абросимова.

Американка не появлялась на паркете с июля прошлого года из-за разрыва крестообразных связок колена. Травма была получена еще в WNBA. Ранее сообщалось, что она примет участие в тренировочном сборе российской команды, но в Новогорске Фолкнер не появилась.

– Она все еще восстанавливается у себя в Америке, все-таки травма была тяжелая. Прогнозировать точно ничего нельзя. Конечно, мы ее ждем, желание сыграть у нее есть, но шансы на ее приезд и участие в чемпионате – 50 на 50, – рассказала Абросимова. (Дмитрий Кузнецов)

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