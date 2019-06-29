Евгения Белякова: "Сборной России не хватило выдержки и опыта таких сложных матчей"

Капитан сборной России Евгения Белякова считает, что команде не хватает выдержки и опыта игры в важных международных матчах. Россиянки проиграли Бельгии и Сербии в первых матчах на чемпионате Европы.

– На протяжении всей игры у нас что-то не получалось, – цитирует ТАСС Белякова. – Да, смогли переломить ход встречи в третьей четверти, но мы неопытная команда, это сказалось. Нам не хватило выдержки и опыта таких сложных матчей.

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