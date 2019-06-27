Евгения Белякова: "Сборная России очень хочет занять первое место в группе"

Капитан сборной России​ Евгения Белякова призналась, что команда хочет занять первое место в группе на чемпионате Европы. На групповой стадии россиянки сыграют 27 июня с Бельгией, 28-го – с Сербией, а 30-го – с Белоруссией.

– Мы очень хотим занять первое место в группе, но сделать это будет нелегко, – цитируют "Известия" Белякову. – У Бельгии сильная команда во главе с моей одноклубницей Эммой Меессеман, Сербия будет играть при своих зрителях, а у Белоруссии много опытных, сильных исполнителей. С другой стороны, никто не говорил, что будет легко. Жаловаться на календарь нет смысла.

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