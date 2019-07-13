Екатерина Федоренкова: "Русские игроки хорошо натренировали иностранок"

Разыгрывающая сборной России Екатерина Федоренкова поделилась мнением о неудачном выступлении на чемпионате Европы. Россиянки проиграли в четвертьфинале и не смогли отобраться на Олимпийские игры.

– Здесь целый комплекс причин, – цитируют "Известия" Федоренкову. – Где-то не повезло, где-то мы сыграли ниже своих возможностей. Понимаем, что разочаровали многих болельщиков своим выступлением в Сербии. Очень хотели взять медали Евробаскета, отобраться на Олимпиаду. Хотели доказать, что Россия этого достойна, но у нас не вышло.

Сложно искать позитив, когда нет результата. Единственное, рада, что получила такой опыт. Выступая за сборную, чувствуешь большую ответственность. Перед матчами было волнение, получалось далеко не всё. Надо продолжать совершенствовать свою игру, всегда есть к чему стремиться.

Не обидно ли, что в решающих матчах еврокубков россиянки мало играли? Обидно, но я не считаю, что Еврокубок "Надежда" выиграла только за счет легионеров. Если бы у них не было хорошей конкуренции на тренировках, то и в играх они бы не могли показать свой максимум. Можно сказать, русские игроки хорошо натренировали иностранок. Так что в победе "Надежды" и наша большая заслуга.