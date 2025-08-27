Сборная Германии разгромила Черногорию в первом матче Евробаскета-2025

Сборная Германии одержала победу над командой Черногории в матче первого тура группового турнира Евробаскета-2025 — 106:76 (24:21; 22:23; 33:12; 27:21).

Лучшую результативность в этой игре показал центровой Черногории Никола Вучевич, на счету которого 23 очка, 10 подборов и пять передач при двух потерях. В составе сборной Германии лучшим стал Франц Вагнер — 22 очка, восемь подборов и одна передача.

Германия (2 балла) возглавила группу В, Черногория (1) идет на четвертой строчке. Команды выступают в одной группе с Литвой, Великобританией, Финляндией и Швецией.