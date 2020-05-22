Бывший главный тренер сборной России Давид Блатт отмечает свой день рождения. Американскому и израильскому специалисту сегодня исполнилось 60 лет.

Российскую национальную команду Блатт возглавлял с 2006 по 2012 год. В 2007 году он впервые в постсоветской истории российского баскетбола привел ее к золотым медалям чемпионата Европы. За это специалист получил звание заслуженного тренера России.

Кроме того, со сборной России Блатт завоевал бронзу чемпионата Европы-2011 и занял третье место на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Специалист официально завершил тренерскую карьеру. Он получил работу в структуре «Нью-Йорка».. Ранее в НБА он работал в «Кливленде», с которым в первый же год дошел до финала.