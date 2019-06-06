Андрей Кириленко: "Задача-минимум на Евробаскет – место в квалификации на Олимпиаду-2020"

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, приехавший на тренировку женской национальной команды вместе с руководителем Минспорта Павлом Колобковым, озвучил задачи, стоящие перед сборной на предстоящем чемпионате Европы, и особо отметил центровую Марию Вадееву​.

– В идеале мне бы хотелось видеть, как команда бьется за медали, – отметил Кириленко. – А задача-минимум, наверное, выход в квалификацию Олимпийских игр (для этого нужно занимать место не ниже шестого, – Прим. "СЭ"). У нас молодая команда, интересная, но нестабильная. Хочется пожелать им удачи и поменьше невынужденных ошибок.

– К вам на тренировку в четверг заглянул министр.

– Да, когда команда готовится к чемпионату Европы, очень приятно, что нас поддерживают не только болельщики, но и спортивное руководство страны. Надо отдать Павлу Анатольевичу должное – он постоянно в теме, встречается с национальными командами. Думаю, услышать напутственные слова от министра девушкам очень приятно, они чувствуют эту поддержку и сделают все возможное для удачного выступления на чемпионате Европы. Как я это называю, свои полпроцента в наши победы министр вносит.

– До Евробаскета у сборной России еще несколько товарищеских матчей.

– Сейчас каждая игра важна. Чем больше встреч с хорошими соперниками, тем больше возможностей проверить свои силы, наиграть связки. Хочется отдельно отметить Машу Вадееву, которая очень прибавила за пару лет. Сейчас это несомненный лидер нашей команды, и хочется, чтобы она начала побольше брать на себя не только в игре, но и вне площадки. Собирать девушек вокруг себя, настраивать, примерить на себя роль "духовного лидера".

– А кто играет эту роль в команде сейчас?

– Наш капитан Женя Белякова. Она очень опытный игрок, у нее много побед и титулов на самых разных уровнях. Нужно этот опыт передавать (улыбается). (Антон Бабошин)