Андрей Кириленко поздравил сборную России с выходом на Евробаскет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил мужскую сборную России с выходом на Евробаскет. Путевку на чемпионат Европы россияне завоевали благодаря победе над командой Македонии (94:77).

«Поздравляю команду Базаревича с успехом, — цитирует Кириленко ТАСС. — Я доволен тем, как сборная сыграла сегодня. Поначалу было тяжело, но как только ребята стали играть агрессивнее, то сразу начали отрываться в счете. Особенно мне понравилось, как мы цепко сыграли в защите. Теперь надо обыграть Эстонию и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете».

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.