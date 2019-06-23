Андрей Кириленко: "По потенциалу женская сборная России будет доминировать в Европе"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что женская сборная России имеет потенциал для того, чтобы занимать лидирующие позиции в европейском баскетболе на протяжении десяти последующих лет.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

- Это очень молодая и перспективная команда, - цитирует ТАСС Кириленко. - У нее есть огромный потенциал, но ее будет лихорадить. К этому надо быть готовым. И мне хочется, чтобы на чемпионате Европы команда показала стабильную игру, которую они демонстрировали по ходу подготовки к турниру. А по потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе.