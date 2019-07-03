Андрей Кириленко: "Чемпионат Европы показывает, что все соперники очень равные"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после победы женской сборной России над Италией в 1/8 финала чемпионата Европы (63:54) отметил, что на турнире собраны равные соперники.

– В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные, – цитиует ТАСС Кириленко. – Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева – еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно.

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