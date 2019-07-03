02:18 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Андрей Кириленко: "Чемпионат Европы показывает, что все соперники очень равные"

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после победы женской сборной России над Италией в 1/8 финала чемпионата Европы (63:54) отметил, что на турнире собраны равные соперники.

 
2 июля. Белград. Италия &ndash; Россия &ndash; 54:63. Россиянки прошли в 1/4 финала чемпионата Европы.Выдохнули. Италию прошли, впереди – Испания

– В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные, – цитиует ТАСС Кириленко. – Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева – еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6623765

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