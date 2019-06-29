Анастасия Веремеенко: "Белоруссия способна обыграть Россию"

Форвард сборной Белоруссии Анастасия Веремеенко считает, что ее команде по силам обыграть Россию в третьем туре группового турнира чемпионата Европы. Встреча состоится 30 июня и начнется в 18.45 по московскому времени.

– Мы бы хотели занять первое место в группе, мы способны обыграть Россию, – цитируют "Известия" Веремеенко. – Мы должны играть, как с Бельгией, показывая командную игру, плотную защиту, и не сбиваться на индивидуальные действия в нападении. Кто самый опасный в сборной России? Вадеева. На данный момент она один из лучших игроков мира. С ней будет тяжело.

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