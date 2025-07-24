Адетокунбо сыграет на Евробаскете-2025

Нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо выступит на Евробаскете-2025 в составе сборной Греции, сообщили организаторы турнира в соцсети X.

Турнир стартует 27 августа. Сборная Греции в групповой стадии сыграет с командами Республики Кипр, Италии, Грузии, Испании и Боснии и Герцеговины.

На олимпийском турнире-2024 30-летний Адетокунбо в среднем за 4 игры набирал 25,8 очка, делая 6,3 подбора и 3,5 передачи. На Евробаскете-2022 у нападающего было 29,3 очка, 8,8 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.