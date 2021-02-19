Россия громит македонцев и проходит отбор на Евробаскет-2022

Главный тренер Сергей Базаревич вновь выжал максимум из команды.

Квалификация чемпионата Европы-2022. Группа B

Россия — Северная Македония — 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23)

Россия: Боломбой (19), Антонов (13), Комолов (11)

Северная Македония: Стояновски (18), Уили (16), Гьюроски (11)

Судьи: Томас Ясевичюс (Литва), Зафер Йильмаз (Турция), Карстен Строубе (Германия)

19 февраля. Пермь. Дворец спорта «Молот». 1854 зрителя.

Армейское усиление

В двух заключительных матчах квалификации Евробаскета-2022 сборной России надо было одержать одну победу, чтобы обеспечить себе участие в финальной части турнира. Задача казалась довольно легкой, ведь нам предстояли встречи с командами второго эшелона — Северной Македонией и Эстонией. К тому же Сергей Базаревич получил в свое распоряжение двух важных игроков передней линии ЦСКА — Семена Антонова и Джоэля Боломбоя. В прошлое окно армейский клуб не смог отпустить своих игроков в сборную из-за пересечения календарей ФИБА и Евролиги. В этот раз такая возможность появилась из-за перенесенной игры с «Панатинаикосом» — в греческом клубе было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Это обстоятельство помогло сборной России без лишних нервов обеспечить себе путевку в финальный раунд Евробаскета в первом же матче. Боломбой и Антонов стали не только самыми результативными игроками в составе нашей сборной, но и организовали мощный рывок во второй четверти, которую наша команда выиграла у Северной Македонии с преимуществом «+13». Отлично дебютировал за сборную и Артем Комолов. Защитник «Нижнего Новгорода» проводит лучший сезон в карьере (12,8 очка и 1,7 передачи в Единой лиге ВТБ), выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд в Москве и вполне заслуженно получил свой шанс в главной команде страны. В Перми воспитанник ЦСКА не стушевался, брал инициативу на себя и в итоге набрал 11 очков (3/6 — трехочковых). Также россиян стоило похвалить за организацию игры — всего две потери в первые 20 минут.

Во второй половине Сергей Базаревич дал поиграть абсолютно всем игрокам заявки, а очки в этом матче набрали сразу 10 из 12 наших баскетболистов. Без точных бросков остались только Максим Григорьев (сыграл меньше всех — 5,5 минуты) и Евгений Валиев (зато отметился тремя передачами). Как всегда, в этом отборочном цикле свои лидерские качества демонстрировал трехкратный чемпион Евролиги Андрей Воронцевич, который по-прежнему остается без клуба, на позиции первого номера очень уверенно смотрелся Иван Стребков (11 очков + 7 передач), в нужные моменты свою пушку расчехлял Михаил Кулагин (3/6 трехочковых), как обычно, полезно в защите действовал Владимир Ивлев...

Савков дебютирует с Эстонией?

Понятно, что не стоит переоценивать крупную домашнюю победу над Северной Македонией. Мы объективно выше классом, даже далеко не самым оптимальным составом. Главное же — выход на чемпионат Европы, который в сентябре 2022 года должен состояться в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии. Сергей Базаревич в очередной раз выполнил поставленную перед ним задачу, практически не имея возможности рассчитывать на игроков клубов Евролиги, открывая новые имена и провалив, пожалуй, только один матч — стартовый против итальянцев в Неаполе.

— За пять лет в сборной Сергей Базаревич доказал, что он специалист очень высокого уровня, — сказал «СЭ» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — На Евробаскете-2017 у него был полноценный состав — он зашел с ним в топ-4, потом обеспечил команде участие на Чемпионате мира-2019. В очень тяжелом отборе, без ключевых игроков. Тогда в Китай не смогли отобраться многие сильные сборные, включая действующих чемпионов Европы словенцев и мощных хорватов. На ЧМ-2019 мы пробились в олимпийскую квалификацию, хотя перед турниром Базаревич потерял всех игроков стартовой пятерки. Сейчас мы выходим на Евробаскет-2022 тоже с большими сложностями при формировании состава. Так что Сергей выжимает максимум из сборной, я очень доволен его работой.

В воскресенье Россия сыграет заключительный матч квалификации с Эстонией. Наверняка Сергей Базаревич проверит в деле трех игроков, которые не попали в заявку на игру с македонцами. Речь про Антона Астапковича, Никиту Балашова и Павла Савкова. Последнему всего 18 лет. Форвард выступает за команду «Ираурги» третьей по силе лиги чемпионата Испании (LEB Plata) и параллельно привлекается к тренировкам с основной командой «Басконии».