Без первой скрипки. Россия во второй раз уступает Италии в отборе на Евробаскет-2022

Россияне не смогли ответить сопернику на выдающуюся игру центрового Амедео Тесситори

Квалификация чемпионата Европы-2022. Группа B

Россия — Италия — 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20)

Россия: Воронцевич (11), Антипов (9 очков), Мотовилов (8)

Италия: Тесситори (27), Риччи (12), Списсу (11)

Судьи: Антонио Конде (Испания), Мартинс Козловскис (Латвия), Дариуш Запольски (Польша)

30 ноября. Таллин. Saku Suurhall Arena. Матч проходил без зрителей.

Сборная России уступила сборной Италии в рамках 4-го тура квалификации Евробаскета-2022. Подвела реализация штрафных (11/18), отсутствие ярко выраженного лидера в нападении и суперигра центрового соперников Амедео Тесситори. Баскетболист «Виртуса» набрал 27 очков и 9 подборов, выдав свой лучший матч за национальную команду.

Надежда на дальний бросок

После уверенной победы над Эстонией («+28») наша сборная хотела взять реванш у Италии. В первом туре квалификации подопечные Сергея Базаревича крупно уступили итальянцам в Неаполе (63:84), оказав сопротивление только в первой четверти. Героями той встречи стали Джампаоло Риччи (19 очков) и Микеле Витали (15 очков). В этот раз оба вновь были в строю, да и в целом состав итальянцев стал только мощнее в этом «окне». В Таллин смогли доехать один из главных талантов своего поколения Амедео Делла Валле и разыгрывающий «Виртуса» Томмазо Бальдассо.

У нашей сборной не было пяти человек по сравнению с игрой в Неаполе, в том числе одного из лидеров последних лет Дмитрия Кулагина. Но 28-летний защитник сейчас сосредоточен на судебном процессе с «Локомотивом-Кубань» и долго находится без игровой практики. В схожей ситуации оказался и Андрей Воронцевич, который не смог найти себе новый клуб этим летом. Перед поездкой в Таллин он почти месяц тренировался с Сергеем Базаревичем в Москве и в игре с Эстонией показал свою полезность. Трехкратный чемпион Евролиги был хорош не только в атаке (15 очков), но и в защите. Эстонцы забили лишь 4 из 13 бросков в тех моментах, где против них оборонялся экс-форвард ЦСКА. Помимо Воронцевича, отличный матч выдала и вся задняя линия: Евгений Бабурин (19 очков), Иван Стребков (12 очков + 7 передач), Михаил Кулагин (10 очков) и Григорий Мотовилов (9 очков).

А вот в атаках из «краски» наша команда не преуспела, забив всего 7 бросков из 21. Во многом это связано с отсутствием классического центрового: единственный игрок, вызванный на эту позицию — Владимир Ивлев, — скорее четвертый номер. Поэтому если в матче с Италией у нас не пошли бы дальние броски, то было бы очень боязно за план «Б».

Не справились с Тесситори

Сергей Базаревич это прекрасно понимал. Поэтому неудачно сыгравший с Эстонией Владислав Трушкин уступил свое место в заявке Станиславу Ильницкому. Этот ход оправдал себя на все сто процентов. Капитан «Локо» был, пожалуй, лучшим игроком нашей команды в первые 20 минут встречи. Ильницкий дважды красиво забил из-под кольца и отлично сражался в защите. Остальных игроков сборной также сложно было обвинить в отсутствии желания (выиграли подбор 26:20), но потери перечеркнули все эти старания. Десять невынужденных ошибок за 20 минут — плохой показатель. Если бы итальянцы были чуть точнее, то могли бы уйти в серьезный отрыв. Повезло, что в этот вечер все залетало только у Амедео Тесситори (13 очков за 16 минут).

В третьей четверти наставник россиян окончательно разочаровался в Ивлеве и стал играть исключительно легкой пятеркой. На позиции пятого номера действовал Евгений Валиев, который летом также остался без клуба. Чувствовалось, что ему не хватает игровой практики, но агрессивности в защите было хоть отбавляй. Хотя и это не помогло в борьбе с Тесситори. После очередного попадания центрового «Виртуса» итальянцы вышли вперед «+6». Солидное преимущество для такой вязкой игры. К тому моменту Воронцевич отыграл уже 23 минуты и присел отдохнуть. В отсутствие капитана у сборной вообще перестало что-то получаться в атаке, а трехочковый Давиде Моретти, заброшенный от щита, поставил нашу сборную на край пропасти (50:42).

У россиян оставалось 10 минут, чтобы исправить положение. Увы, но четвертая четверть вновь превратилось в бенефис Тесситори. Амедео забивал после перехвата, в силовом проходе, с фолом и не ошибался с линии штрафных... Итальянцы уверенно держали пяти-семиочковый отрыв, а дальнее попадание Списсу за полторы минуты до конца, казалось бы, решило исход встречи. Но россияне не опустили руки. Трехочковый Воронцевича за 19 секунд до конца подарил команде надежду («-3»), но в ответной атаке Михаил Кулагин сфолил на Далли Валле, который не оставил нам шансов.

Теперь сборная соберется только в феврале. Для выхода на Евробаскет-2022 команде Сергея Базаревича хватит одной победы в играх с Македонией и Эстонией в Перми.