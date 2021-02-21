Россия разгромила Эстонию. Базаревич проверил молодежь

Наша сборная заканчивает отбор на Евробаскет-2022 еще одной яркой победой в Перми.

Квалификация чемпионата Европы-2022. Группа B

Россия — Эстония — 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7)

Россия: Бабурин (14), Воронцевич (13), Кулагин (12).

Эстония: Йоэссари (10), Дрелл (9), Коцар (8).

Судьи: Стив Биттнер (Германия), Зафер Йильмаз (Турция), Карстен Строубе (Германия).

21 февраля. Пермь. Дворец спорта «Молот». 1870 зрителей.

Сборная России, обеспечившая себе путевку на чемпионат Европы-2022 в пятничной встрече с Северной Македонией, сыграла против команды Эстонии в свое удовольствие. Наша команда без лишних усилий выиграла все четверти, а Сергей Базаревич проверил в деле молодежь. В этот вечер за национальную команду дебютировали сразу три игрока: Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Антон Квитковских («Автодор») и Павел Савков. Последний имеет контракт с «Басконией», но пока выступает в третьем испанском дивизионе за команду «Ираурги». Именно трехочковый 18-летнего форварда на последних секундах подвел итог матча с эстонцами и поднял на ноги всех присутствующих в «Молоте».

Мощная поддержка

Пермские болельщики, очень круто поддерживающие команду, становятся неотъемлемой частью баскетбольной сборной. В отборе на чемпионат мира-2019 подопечные Сергея Базаревича именно здесь выиграли решающий матч у Финляндии, а в этот раз завершили разгромом оба матча в столице Пермского края.

В отличие от игры с Северной Македонией, главный тренер сборной не мог рассчитывать на Джоэля Боломбоя и Семена Антона. Оба армейца вернулись в расположение своего клуба. Зато шанс полноценно проявить себя получил Антон Астапкович. Форвард «Нижнего Новгорода» проводит выдающийся клубный сезон: входит в пятерку лучших снайперов Единой лиги ВТБ и постепенно утверждается в роли лидера клуба. С Эстонией Астапкович не показал всего своего атакующего потенциала (7 очков и 8 подборов за 20 минут), но выглядел очень зрело.

Другие дебютанты получили гораздо меньше игрового времени, но это легко объяснимо. Если Астапкович всерьез рассматривается тренерским штабом сборной как кандидат на участие в олимпийской квалификации, то Квитковских и Савков — это скорее ближайший резерв. Но если парни продолжат прогрессировать, то вполне могут закрепиться в команде в новом олимпийском цикле, где нас неминуемо ждет омоложение состава. Для многих ветеранов олимпийская квалификация и, возможно, Евробаскет-2022 станут последними турнирами в майке национальной команды.

Травма Валиева

Пока же ветераны на первых ролях: 14 очков 33-летнего Бабурина, 13 очков его ровесника Андрея Воронцевича и 3/5 трехочковых Михаила Кулагина, который уже давно выступает за сборную, обеспечили команде уверенную победу над Эстонией.

— Как и в игре с Северной Македонией, мы сыграли очень командно, хорошо двигали мяч, — отметил после игры Михаил Кулагин. — Да, у нас было много невынужденных потерь, но мы находили много свободных бросков. За счет это и выиграли. Я рад за ребят, которые дебютировали сегодня за сборную. Я хорошо помню свою первую игру за национальную команду — это незабываемые ощущения. Думаю, что это мотивирует их тренироваться и работать еще больше.

Ложкой дегтя стала травма Евгения Валиева. Форвард «Химок» получил перелом носа и не смог продолжить игру. Теперь игрок может пропустить несколько недель.

Всего в отборе наша команда одержала четыре победы из шести. Два поражения от Италии были не самыми приятными, но в обеих играх мы играли полурезервным составом. Итальянцы тоже были без своих лидеров, но этим неудачам не стоит придавать особого значения.