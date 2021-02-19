Воронцевич после выхода на Евробаскет поблагодарил болельщиков

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над Македонией в матче отборочного турнира чемпионата Европы (94:77). Игра состоялась в Перми 19 февраля, блаодаря победе Россия досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.

«Играть за сборную приятно и легко даже несмотря на то, что сейчас я без клуба, — цитирует ТАСС Воронцевича. — Сегодня мы победили и вышли во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной».