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Воронцевич после выхода на Евробаскет поблагодарил болельщиков

19 февраля 2021, 23:53

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над Македонией в матче отборочного турнира чемпионата Европы (94:77). Игра состоялась в Перми 19 февраля, блаодаря победе Россия досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.

«Играть за сборную приятно и легко даже несмотря на то, что сейчас я без клуба, — цитирует ТАСС Воронцевича. — Сегодня мы победили и вышли во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10745531

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