Воронцевич после выхода на Евробаскет поблагодарил болельщиков
19 февраля 2021, 23:53
Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над Македонией в матче отборочного турнира чемпионата Европы (94:77). Игра состоялась в Перми 19 февраля, блаодаря победе Россия досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
«Играть за сборную приятно и легко даже несмотря на то, что сейчас я без клуба, — цитирует ТАСС Воронцевича. — Сегодня мы победили и вышли во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю