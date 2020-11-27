Воронцевич назначен капитаном сборной России
18:27
Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине, информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Воронцевича поддержали единогласно. Вице-капитаном назначен защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин.
Матчи пройдут против Эстонии и Италии пройдут 28 и 30 ноября. 33-летний Воронцевич на данный момент находится без клуба.
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