Воронцевич назначен капитаном сборной России

Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине, информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Воронцевича поддержали единогласно. Вице-капитаном назначен защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин.

Матчи пройдут против Эстонии и Италии пройдут 28 и 30 ноября. 33-летний Воронцевич на данный момент находится без клуба.