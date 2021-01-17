В сборную России по баскетболу на февральские матчи вызваны 27 игроков

Тренерский штаб сборной России объявил список из 27 кандидатов на участие в заключительных матчах квалификации чемпионата Европы-2022 с Северной Македонией и Эстонией, которые пройдут в Перми соответственно 19 и 21 февраля. Два игрока приглашены в национальную команду впервые, информирует сайт РФБ.

Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба — ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Антон Климовских («Автодор»), Павел Савков («Баскония», Испания), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба — без клуба).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Парма»), Антон Пушков («Зенит»).

После четырех встреч россияне занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав шесть очков. Лидируют итальянцы (6), третьими идут эстонцы (4), замыкает таблицу сборная Северной Македонии (2). Три лучшие сборные выходят в финальную часть турнира. При этом сборная Италии уже квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, так что путевку на турнир получат еще две команды квартета.