Турция победила Польшу и вышла в полуфинал Евробаскета
Сборная Турции обыграла Польшу в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 91:77. Игра проходила в Риге.
У турков самым результативным игроком стал Альперен Шенгюн, центровой сделал трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов и 10 передач. У поляков больше всех очков набрали Джордан Лойд и Матеуш Понитка — по 19.
За выход в финал Евробаскета Турция сыграет с победителем матча Литва — Греция.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Мужчины
1/4 финала
Турция — Польша — 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)
9 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».
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