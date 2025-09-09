Турция победила Польшу и вышла в полуфинал Евробаскета

Сборная Турции обыграла Польшу в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 91:77. Игра проходила в Риге.

У турков самым результативным игроком стал Альперен Шенгюн, центровой сделал трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов и 10 передач. У поляков больше всех очков набрали Джордан Лойд и Матеуш Понитка — по 19.

За выход в финал Евробаскета Турция сыграет с победителем матча Литва — Греция.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Турция — Польша — 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

9 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».