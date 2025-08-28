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28 августа 2025, 23:42

Словения проиграла Польше в первом матче на Евробаскете-2025, Дончич набрал 34 очка

Руслан Минаев

Сборная Словении уступила Польше в матче группы D на чемпионате Европы — 95:105. Игра проходила в Катовице (Польша).

У словенцев 34 очка и 9 результативных передач на счету Луки Дончича. У поляков 32 очка набрал Джордан Лойд, 23 очка на счету Матеуш Понитка.

Словения 30 августа сыграет с Францией, Польша встретится с Израилем.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Словения — Польша — 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25)

28 августа. Катовице. «Spodek Arena».

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Сборная Польши по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу
Лука Дончич
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