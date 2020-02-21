Сергей Базаревич: «Показали свое плохое лицо»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итог матча отборочного турнира чемпионата Европы против Италии (64:83).

— Мы показали свое плохое лицо, — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. — Нужно извлечь что-то позитивное из этого матча, сделать шаг вперед и сыграть дома гораздо лучше. Италия была в огне, и мы знали, что этого можно ожидать. Соперник забил множество трехочковых: какие-то из них с сопротивлением, какие-то нет. У нас мяч залетал хуже, но, когда он не залетает, нужно лучше играть в защите! Мы пытались, пытались, но в конце смазали несколько легких бросков, не попали штрафные — и расстроились. В концовке разница стала огромной, за нее стыдно. Однако мы должны отреагировать на это поражение, и мы это сделаем. Можно было бы найти много объяснений случившемуся, но реальность — на табло.

— На табло негатив. А что позитивного можно увидеть в этом матче?

— Мы получили «-19», но, конечно, разница не была такой по игре. Просто в конце расстроились слишком сильно, и нас «добили». Может, если бы забили какие-то штрафные, это позволило бы нам спастись.

— Первая четверть получилась динамичной, а во второй счет в первые 4 с половиной минуты был 2:2...

— Первая была динамичной, но в ней мы пропустили 26 очков. Может быть, посыл был неправильный. Мы предупреждали, что эти ребята играют в очень соревновательной лиге, многие из них получают приличные минуты, на них нет никакого давления в плане результата. Не хочется их анализировать, надо анализировать свою команду, но мы не противопоставили этому достаточно. Одно за другим — и в итоге «-19». Можно сейчас было бы сказать, что мы были в игре до конца, а разница не соответствует характеру матча. Но счет на табло.

— Иван Стребков вышел в старте и принес энергию, но это не конвертировалось в очки. У других новых баскетболистов — похожая история, за исключением Антипова. Как оцените?

— Я понимаю, что им сложно. Получилось так, что Гриша Мотовилов, который был уже в этой системе, играл на Кубке мира, вышел и забросил пару трехочковых. Нам нужен был Ваня, потому что мы в большей степени как на созидателя опирались на Кулагина и думали, что Ваня с его дальним броском может нам в этом отношении помочь. К сожалению, не очень получилось. Будем анализировать.

— 0 подборов в нападении в первой половине — насколько это вытекало из логики игры?

— Подборы — это от недостатка агрессивности. А сколько всего? 4? Это, конечно, не дело. Хотя мы где-то были рядом, какие-то мячи не подобрали, потом курьезные моменты, когда собственные подборы отдавали. Но это все — три дня тренировок и на выезд. Типичная такая игра на выезде, которая складывается не в твою пользу. Я уже говорил, мы завоевали уважение тем, что никогда не сдавались. Сегодня мы этого не показали. В какой-то момент настолько расстроились, поняли, что игра ушла от нас. Да, пытались цепляться, но не всегда решения правильные были, и это не принесло ничего. А насчет подборов — и по общему числу мы сильно проиграли — 26:41. Но это больше от плохого процента попаданий: он позволил итальянцам забрать большое количество мячей на своем щите.