Сербия уступила Финляндии и не смогла выйти в четвертьфинал Евробаскета
Сборная Сербии проиграла Финляндии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 86:92.
Самым результативным игроком матча стал центровой сербской команды Никола Йокич, который набрал 33 очка, сделал 8 подборов и 3 передачи. У сборной Финляндии лучшую результативность продемонстрировал Лаури Маркканен — на его счету 29 очков, 8 подборов и 3 передачи.
В четвертьфинале Евробаскета финны сыграют против победителя матча Франция — Грузия. Ранее в эту стадию также вышли Турция, Германия и Литва.
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Сербия — Финляндия — 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)
6 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».
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