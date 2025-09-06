Сербия уступила Финляндии и не смогла выйти в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Сербии проиграла Финляндии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 86:92.

Самым результативным игроком матча стал центровой сербской команды Никола Йокич, который набрал 33 очка, сделал 8 подборов и 3 передачи. У сборной Финляндии лучшую результативность продемонстрировал Лаури Маркканен — на его счету 29 очков, 8 подборов и 3 передачи.

В четвертьфинале Евробаскета финны сыграют против победителя матча Франция — Грузия. Ранее в эту стадию также вышли Турция, Германия и Литва.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Сербия — Финляндия — 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)

6 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».