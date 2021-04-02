Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки чемпионата Европы по баскетболу

Официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА) представил состав корзин жеребьевки мужского чемпионата Европы по баскетболу-2022, которая состоится 29 апреля в Берлине (Германия).

Сборная России попала во вторую корзину вместе с командами Литвы, Италии и Чехии.

The seedings have been confirmed ahead of the @FIBA #EuroBasket 2022 Draw ?



? April 29 — 13:00 CET — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 2, 2021

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.