Баскетбол
Чемпионат Европы
Таблицы Календарь / результаты Новости Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки чемпионата Европы по баскетболу

13:38
Теги:

Официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА) представил состав корзин жеребьевки мужского чемпионата Европы по баскетболу-2022, которая состоится 29 апреля в Берлине (Германия).

Сборная России попала во вторую корзину вместе с командами Литвы, Италии и Чехии.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Дополнительная информация:

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2022/news/location-date-and-seedings-confirmed-for-fiba-eurobasket-2022-draw

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд