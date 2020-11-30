Россия проиграла Италии в отборе Евробаскета
19:13
Сборная России уступила Италии в отборочном турнире чемпионата Европы по баскетболу — 66:70.
После четырех игр на счету россиян две победы и два поражения и второе место в группе. Италия одержала три победы в трех играх и идет первой.
На Евробаскет проходят по три лучшие команды в группах.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир. Мужчины
Группа B
Россия — Италия — 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20)
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