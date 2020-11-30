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Россия проиграла Италии в отборе Евробаскета

19:13

Сборная России уступила Италии в отборочном турнире чемпионата Европы по баскетболу — 66:70.

После четырех игр на счету россиян две победы и два поражения и второе место в группе. Италия одержала три победы в трех играх и идет первой.

На Евробаскет проходят по три лучшие команды в группах.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир. Мужчины

Группа B

Россия — Италия — 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20)

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