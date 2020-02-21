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Россия проиграла Италии, Кулагин набрал 17 очков

00:25
20 февраля. Неаполь. Италия — Россия — 83:64. Павел Антипов. Фото ФИБА
20 февраля. Неаполь. Италия — Россия — 83:64. Павел Антипов. Фото ФИБА
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Сборная России уступила Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы (64:83).

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джампаоло Риччи, набрав 19 очков. В составе российской команды 17 очков на свой счет записал атакующий защитник Дмитрий Кулагин.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Мужчины

Группа B

Италия — Россия — 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13)

И: Риччи (19), Витали, (15), Списсу (10 + 10 передач), Фонтеккио (10).

Р: Кулагин (17), Антипов (14), Ивлев (10), Мотовилов (10).

Судьи: Калатрава, Конде (оба — Испания), Вулич (Хорватия).

?20 февраля. Неаполь. «Пала Барбуто Арена». 5500 зрителей.

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