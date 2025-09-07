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Сборная Польши обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Сергей Ярошенко

Сборная Польши одержала победу над Боснией и Герцеговиной в матче 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11).

Самым результативным игроком в польской команде стал Джордан Лойд, который набрал 28 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 передачу. У боснийской сборной лучшую результативность показал Юсуф Нуркич — 20 очков, 7 подборов, 3 передачи.

В четвертьфинале турнира поляки встретится со сборной Турции.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Польша — Босния и Герцеговина — 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)

7 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».

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Баскетбол
Сборная Польши по баскетболу
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