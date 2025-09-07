Сборная Польши обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Сборная Польши одержала победу над Боснией и Герцеговиной в матче 1/8 плей-офф чемпионата Европы — 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11).
Самым результативным игроком в польской команде стал Джордан Лойд, который набрал 28 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 передачу. У боснийской сборной лучшую результативность показал Юсуф Нуркич — 20 очков, 7 подборов, 3 передачи.
В четвертьфинале турнира поляки встретится со сборной Турции.
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Польша — Босния и Герцеговина — 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
7 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».
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