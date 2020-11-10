Пермь примет февральские матчи квалификации Евробаскета-2022

Сборная России станет хозяином «пузыря», в котором также сыграют команды Италии, Эстонии и Северной Македонии, сообщает сайт РФБ.

Матчи третьего «окна» квалификации мужского чемпионата Европы-2022 с участием сборной России и других команд группы B в феврале следующего года пройдут в Перми. Соответствующее письмо за подписью исполнительного директора ФИБА-Европа Камила Новака пришло сегодня в адрес Российской Федерации Баскетбола.

По изначальному расписанию квалификации россияне должны были сыграть 18 февраля 2021 года с македонцами в гостях, а 21-го — с итальянцами дома. Однако в связи с пандемией COVID-19 Исполком ФИБА принял решение провести все оставшиеся отборочные матчи континентальных чемпионатов в «пузырях» — закрытых периметрах с особым режимом противовирусной защиты. В Перми соберутся все четыре команды группы B — сборные России, Италии, Эстонии и Северной Македонии. Календарь будет незначительно скорректирован в связи с отсутствием перелетов между двумя играми.

Напомним, что матчи ближайшего «окна» российская команда проведет в Таллине: 28 ноября с Эстонией и 30-го с Италией.