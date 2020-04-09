Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год. Он должен был пройти в следующем году

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год, о чем сообщила на своем официальном сайте.

Дата турнира изменена из-за переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса. Евробаскет пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

Также сдвинуты сроки других соревнований. Так, квалификационные турниры к Олимпиаде пройдут в период с 22 июня по 4 июля 2021 года, а отборочные матчи чемпионата мира — в августе 2022 года, хотя планировалось провести в сентябре этого же года.