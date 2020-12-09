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Мужская сборная России поднялась в десятку сильнейших в рейтинге ФИБА

19:37
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ФИБА на официальной сайте опубликовала новый рейтинг мужских национальных сборных после проведения квалификационных матчей Евробаскета-2022.

Подопечные Сергея Базаревича поднялись на две позиции и занимают девятое место в мировом рейтинге. Лидируют США 781,4 балла.

В ноябрских матчах россияне победили Эстонию (84:56) и уступили Италии (66:70).

Рейтинг ФИБА на 9 декабря

1. США — 781,4 балла
2. Испания — 721,2
3. Австралия — 666,5
4. Аргентина — 662,3
5. Сербия — 660,5
6. Франция — 657,9
7. Греция — 656,7
8. Литва — 633,4
9. Россия — 599,2 (+2 позиции)
10. Бразилия — 591,9
11. Чехия — 586,6 (-2 позиции)
12. Италия — 582,5

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