Мужская сборная России начала подготовку к матчам с Эстонией и Италией

23 ноября мужская сборная России начала подготовку к матчам отбора на Евробаскет-2022 против Эстонии и Италии, сообщает официальный сайт ФБР.

На данный момент главный тренер Сергей Базаревич рассчитывает на 13 игроков.

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев (без клуба, Андрей Воронцевич (без клуба), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»).

Центровой: Владимир Ивлев («ПАРМА»).

Матчи пройдут в «пузыре» в Таллине. Встреча с Эстонией состоится 28 ноября, с Италией — 30 ноября.