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4 сентября 2025, 20:04

Сборная Словении обыграла Израиль на чемпионате Европы, у Дончича — дабл-дабл

Сергей Ярошенко

Сборная Словении одержала победу над Израилем в матче группового турнира чемпионата Европы —106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31).

Самым результативным игроком в словенской команде стал Лука Дончич, который набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 9 передач. У израильской сборной лучшую результативность показал Дени Авдия — 34 очка, 9 подборов, 2 передачи.

Словения с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D, Израиль (8) располагается на третьей строчке.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Израиль — Словения — 96:106 (22:26, 21:30, 22:23, 31:27)

4 сентября. Катовице. Spodek Arena.

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Баскетбол
Сборная Израиля по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу
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