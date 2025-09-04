Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по баскетболу
В четверг, 4 сентября, состоялись заключительные матчи групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу в группах С и D.
В последних играх дня сборная Испании уступила Греции со счетом 86:90 и упустила шанс выйти в плей-офф. Польша проиграла Бельгии (69:70), но все равно завоевала путевку в 1/8 финала.
Таким образом, определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы:
Германия (1) — Португалия (4)
Литва (2) — Латвия (3)
Турция (1) — Швеция (4)
Сербия (2) — Финляндия (3)
Греция (1) — Израиль (4)
Польша (2) — Босния и Герцеговина (3)
Италия (2) — Словения (3)
Франция (1) — Грузия (4)
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