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Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по баскетболу

Алина Савинова
Лука Дончич с мячом.
Фото Reuters

В четверг, 4 сентября, состоялись заключительные матчи групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу в группах С и D.

В последних играх дня сборная Испании уступила Греции со счетом 86:90 и упустила шанс выйти в плей-офф. Польша проиграла Бельгии (69:70), но все равно завоевала путевку в 1/8 финала.

Таким образом, определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы:

Германия (1) — Португалия (4)

Литва (2) — Латвия (3)

Турция (1) — Швеция (4)

Сербия (2) — Финляндия (3)

Греция (1) — Израиль (4)

Польша (2) — Босния и Герцеговина (3)

Италия (2) — Словения (3)

Франция (1) — Грузия (4)

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Баскетбол
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