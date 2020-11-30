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Ильницкий заменит Трушкина в матче с Италией

09:17
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Тренерский штаб сборной России назвал заявку на матч отбора на Евробаскет-2022 против Италии. По сравнению со встречей против Эстонии (84:56) в состав попал защитник Станислав Ильницкий, который заменил Владислава Трушкина.

Состав сборной России:

Защитники: Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»);

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов («Восток-65»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (ЦСКА), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (без клуба);

Центровой: Владимир Ивлев («ПАРМА»).

Матч Россия — Италия состоится сегодня. Начало — в 17.00 (мск). Встреча пройдет в «пузыре» в Таллине. После трех матчей Россия лидирует с пятью очками, у Италии — четыре, но есть матч в запасе.

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