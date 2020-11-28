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Ильницкий пропустит матч с Эстонией

08:21
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Россия объявила состав на квалификационный матч Евробаскета-2022 с Эстонией. Из 13 игроков, находящихся в распоряжении Сергея Базаревича, в заявку включены 12, сообщает сайт РФБ.

Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий продолжает тренировки с командой и может быть включен в заявку на матч с Италией 30 ноября.

Игра Эстония — Россия начнется в 21.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/37285/opredelen-sostav-sbornoj-rossii-na-match-s-estoniej

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